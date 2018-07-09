Закололи вилами: в Ривне жестоко убили полицейского. Опубликовано фото

В Ривне скончался полицейский Сергей Гордийчук, которого ранили вилами после приезда на вызов.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордийчук (на фото). Неделю назад он выехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там его с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции", - написал он.

Глава Нацполиции отметил, что два месяца назад погибший полицейский женился.

Также Князев добавил, что 5 июля в Киеве был убит 41-летний полицейский Дмитрий Глушак.

8 июля в Виннице, Полтаве и Киеве были ранены копы, один из которых был не при исполнении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в Киеве на проспекте Героев Сталинграда полицейские открыли огонь по вооруженному ножом мужчине, который пытался взять в заложники прохожую.