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15 января • обновлено в 23:00
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"Превращали в овощей": заключенные рассказали об ужасах самой страшной колонии Украины

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О скандальной Бердянской исправительной колонии №77, где ранее жестоко надругались над 23-летним ветераном АТО Александром, сняли документальный фильм.

Роликом поделился YouTube-канал телеканала "Свободный" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кинолента носит название "Бердянск. Зона 77". "Скандальный фильм Влада Сидоренко и Сергея Дидковского про самую страшную колонию в Украине", – сказано в подписи к ролику.

Новости
Вставляют иголки под ногти и насилуют: заключенные рассказали об ужасах Бердянской колонии

Колония в Бердянске

Колония в Бердянске

Скрин видео

Отметим, эта колония – минимального уровня безопасности с общими условиями содержания. В ней отбывают наказание впервые осужденные мужчины за преступления небольшой и средней тяжести.

Как сказано в фильме, учреждение обладает всеми признаками города: "здесь есть жилые бараки, рабочие зоны, собственные магазины, котельная, административная часть".

Творцы фильма пообщались с заключенными, которые рассказали о пытках и издевательствах. Сидевших в колонии практически "превращали в овощей".

Рецидивисты из "зоны 77" даже советовали тем, кто должен попасть в эту колонию, резать вены.

"Говорили: пиши апелляцию, советовали не ехать туда. Потом предлагали вскрыться не раз... Это мужики, которые сидели там, в транзите. Взрослые мужики, которые уже сидели, уже знали, что это такое. И сидели неоднократно, уже рецидивисты. И они говорят: режьте вены, пока не поздно", – признался 18-летний заключенный.

Колония в Бердянске

Колония в Бердянске

Скрин видео

Вид с воздуха на Бердянскую исправительную колонию №77

Вид с воздуха на Бердянскую исправительную колонию №77

Скрин видео

Осторожно! Видео 18+

Ранее OBOZREVATEL писал о ситуации в скандальной колонии №77 в Бердянске. После насилия бывший боец АТО пытался покончить жизнь самоубийством и оказался в психиатрической больнице.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Украина Бердянск
Теги
видео тюрьма
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Исправительное учреждение для свидомой п...здобратии и участников АТО.
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