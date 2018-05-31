Заказчика "убийства" Бабченко защищает адвокат Ефремова и Крысина

Гражданина Г., которого в СБУ считают организатором планируемого убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, защищает фирма адвоката Евгения Солодко, известного также по делам экс-регионала Александра Ефремова и "титушковода" Юрия Крысина.

Адвокат известен тем, что в 2016 году в деле Ефремова высказывал позицию защиты в течение 9 часов. Следственный судья тогда заявил, что защитник злоупотребляет своими правами и затягивает процесс, пишет "Радио Свобода".

По делу Юрия Крысина Солодко заявлял, что существует угроза жизни подзащитного. Адвокат отметил, что к зданию суда пришли "агрессивные молодые люди, которые скандировали "Крысину – смерть".

"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко. Первое впечатление – провокация, организованная достаточно неэстетично. Попытка "закошмариты" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", – написал адвокат в Facebook вечером 30 мая.

Напомним, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист на самом деле жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. В сети с восторгом восприняли новость о "воскрешении" журналиста.

Также было опубликовано видео задержания заказчика 30 мая, которым, по информации СБУ, оказался завербованный спецслужбами РФ украинец, экс-участник АТО.