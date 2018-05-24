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Заказчик убийства Вороненкова объявлен в розыск: в полиции уточнили

2.2тЧитать новость на украинском

Российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, все таки объявили в международный розыск.

"С 16 мая согласно учетам Генерального секретариата Интерпола упомянутый гражданин объявлен в международный розыск", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

Отмечается, что объявлению предшествовала официальная процедура и ходатайства от ГПУ и украинского бюро Интерпола.

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"ГПУ обратилась к украинскому бюро Интерпола, передав пакет документов на объявление Тюрина в международный розыск. Украинское бюро Интерпола направило этот пакет документов в Генеральный секретариат Интерпола, где после их изучения было принято решение об удовлетворении ходатайства украинской стороны", - пояснил Тракало.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Интерпол отказался объявлять Тюрина в розыск, сославшись на якобы политическое преследование.

Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

В октябре 2017 года ГПУ заявила, что заказчиком убийства является российский криминальный авторитет Владимир Тюрин.

В начале мая прокуратура завершила расследование убийства Вороненкова.

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Тема
Убийство Дениса Вороненкова
Персона
Денис Вороненков
Место
Украина
Объекты
Национальная полиция УкраиныИнтерпол
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