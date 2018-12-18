Заказчик убийства ''Сармата'' купил роскошный отель — СМИ

Предполагаемый убийца активиста и ветерана АТО Виталия Олешко ("Сармат") днепропетровский бизнесмен Евгений Бродский приобрел отель в Днепре.
Как утверждает "Страна" со ссылкой на свои источники, около четырех месяцев назад он купил отель у экс-заммэра города Светланы Епифанцевой. Отмечается, что чиновница владела "Парк Отель" в Днепре стоимостью в несколько миллионов долларов.
"Покупку Бродский вроде бы как на жену оформил. После сделки все в Днепре очень удивились, кто это такой и откуда у него такие деньги", — заявил собеседник.
Евгений Бродский
"Страна"
"Парк Отель"
Виталий Олешко
Вячеслав Аброськин, Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, Виталия Олешко по прозвищу "Сармат" убили во дворе его гостиницы средь бела дня. Четверых подозреваемых — бывших АТОшников — задержали в тот же день, подозреваемые находятся в СИЗО. В полиции ранее заявили: у следствия есть все основания считать, что убийство бойца АТО Олешко было заказным.
Накануне в Харькове задержали одного из заказчиков убийства Олешко, а вскоре друг погибшего сообщил OBOZREVATEL
противоречивые данные о подозреваемом.