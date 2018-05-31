Заказчик убийства Бабченко: всплыли интересные детали о семье Германа

Организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман является шурином народного депутата Украины V, VI созывов, члена Партии регионов Дмитрия Притыки.

Об этом говорится на портале genshtab.info.

Дмитрий Притыка

Так, сестра Германа Лидия Львовна является супругой Притыки, который также известен тем, что в 1991-2006 годах – возглавлял Высший арбитражный (хозяйственный) суд Украины.

На женщину записана часть бизнеса семьи, в том числе и "Издательский дом", который, как утверждается, является является безусловным монополистом в области издания правоведческой литературы.

Кроме того, семья Притык попадала в коррупционные скандалы. Например, в 2005 году пресса писала о покупке слишком дорогой квартиры в Киеве на Грушевского, 9-А.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Евгений Солодко рассказал, что Герман является исполнительным директором предприятия СП "Шмайсер", которое производит оружие для украинских военных, а также занимался благотворительностью для нужд АТО.