Закарпатье ушло под воду: опубликованы фото и видео страшного потопа

На Закарпатье из-за обильных дождей затопило десятки жилых домов и более двух сотен домохозяйств.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что состоянием на утро, 24 мая, остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

"Повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р. Латорица в с. Котельница Воловецкого района. Поврежден мост через местный поток в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в пгт Воловец Воловецкого района в реку Вича по неосторожности упал и исчез мальчик Церуш С.М. (2009 г.р.). Для поисков привлекали 25 человек и 3 единицы техники, однако тело ребенка пока не нашли.

Спасатели добавили, что наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи села Ольховка Иршавского района и перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с. В. Комяты и с. Шаланки Виноградовского района.

Потоп на Закарпатье ГСЧС

Потоп на Закарпатье ГСЧС

Потоп на Закарпатье ГСЧС

Потоп на Закарпатье ГСЧС

Потоп на Закарпатье ГСЧС

Потоп на Закарпатье ГСЧС

Также потоп наблюдается в Мукачево, где река Латорица вышла из берегов и вода приближается к жилым домам. Кроме того, в Виноградовском в селе Большие Комяты, река Божава затопила гектара сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.

Потоп в Мукачево Мукачево.нет

Потоп в Мукачево Мукачево.нет

Потоп в Мукачево Мукачево.нет

Потоп в Мукачево Мукачево.нет

Потоп в Мукачево Мукачево.нет

Потоп в Мукачево Мукачево.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Ивано-Франковской области сточными водами затопило два админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами, пять участков автомобильных дорог.

23 мая в Киеве возле известного ТРЦ Lavina Mall в Киеве образовался масштабный потоп. При этом, синоптики и дальше пообещали ухудшение погоды в Украине.

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