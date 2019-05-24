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Закарпатье ушло под воду: опубликованы фото и видео страшного потопа

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На Закарпатье из-за обильных дождей затопило десятки жилых домов и более двух сотен домохозяйств.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что состоянием на утро, 24 мая, остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

"Повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р. Латорица в с. Котельница Воловецкого района. Поврежден мост через местный поток в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что в пгт Воловец Воловецкого района в реку Вича по неосторожности упал и исчез мальчик Церуш С.М. (2009 г.р.). Для поисков привлекали 25 человек и 3 единицы техники, однако тело ребенка пока не нашли.

Спасатели добавили, что наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи села Ольховка Иршавского района и перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с. В. Комяты и с. Шаланки Виноградовского района.

Потоп на Закарпатье

Потоп на Закарпатье

ГСЧС

Потоп на Закарпатье

Потоп на Закарпатье

ГСЧС

Потоп на Закарпатье

Потоп на Закарпатье

ГСЧС

Потоп на Закарпатье

Потоп на Закарпатье

ГСЧС

Потоп на Закарпатье

Потоп на Закарпатье

ГСЧС

Потоп на Закарпатье

Потоп на Закарпатье

ГСЧС

Также потоп наблюдается в Мукачево, где река Латорица вышла из берегов и вода приближается к жилым домам. Кроме того, в Виноградовском в селе Большие Комяты, река Божава затопила гектара сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.

Потоп в Мукачево

Потоп в Мукачево

Мукачево.нет

Потоп в Мукачево

Потоп в Мукачево

Мукачево.нет

Потоп в Мукачево

Потоп в Мукачево

Мукачево.нет

Потоп в Мукачево

Потоп в Мукачево

Мукачево.нет

Потоп в Мукачево

Потоп в Мукачево

Мукачево.нет

Потоп в Мукачево

Потоп в Мукачево

Мукачево.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Ивано-Франковской области сточными водами затопило два админздания, около 330 жилых домов с домохозяйствами, пять участков автомобильных дорог.

23 мая в Киеве возле известного ТРЦ Lavina Mall в Киеве образовался масштабный потоп. При этом, синоптики и дальше пообещали ухудшение погоды в Украине.

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Место
Украина
Теги
ГосЧСпотоппогода
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
запад нам поможет.
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