Закарпатье получило нового главу СБУ: в сети припомнили скандалы из прошлого

Новым начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области стал Владимир Пахнюк, который ранее возглавлял соответствующую структуру на Житомирщине.

Указ о назначении подписал президент Украины Петр Порошенко 26 октября. В то же время в сети припомнили коррупционные скандалы, связанные с новоиспеченным главой СБУ на Закарпатье.

Так, ранее журналисты утверждали, что тогдашний глава СБУ Житомирщины причастен к земельным махинациям, сокрытию семейного бизнеса. Затем у него также нашелся элитный коттедж под Киевом.

В частности, речь идет о получении Пахнюком земельного участка рядом с прудом в элитном районе села Софиевская Борщаговка под Киевом в 2010 году. Позже в результате проверки депутаты подготовили отчет, который показал многочисленные нарушения при отводе земель.

Позже нашелся и элитный особняк.

20 минут

Также особого внимания, пишет на своей странице в Facebook правозащитник Александр Пересоляк, заслуживает неприятная история об изменении гражданства Украины и участии в олимпиаде от Азербайджана сына Пахнюка.

Так, легкоатлет Петр Пахнюк в 2013 году, будучи студентом Национальной академии внутренних дел, сначала стал одним из победителей всеукраинской универсиады. Впоследствии серебряным призером Всемирной универсиады в российской Казани. За высокие спортивные результаты Виктор Янукович наградил его орденом Даниила Галицкого, пишет издание "20 минут".

Однако весной 2014 после Революции Достоинства становится известно, что Петр Пахнюк вместе с еще одним украинским легкоатлетом Олегом Степко будут выступать за азербайджанскую сборную. В июне 2015 году на первых в истории Европейских играх в Баку оба были представлены как экс-граждане Украины.

Петр Пахнюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что чиновник из ''ДНР'' получил должность в Украине.