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Зайцеву отмажут? Украинцы возмущены расследованием резонансного ДТП

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Обвиняемая в деле о смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева избежит наказания.

В этом уверено большинство читателей OBOZREVATEL, принявших участие в соответствующем опросе на нашем сайте. Напомним, вердикт по Зайцевой и второму подозреваемому - Геннадию Дронову - ожидается уже год.

Так, 36% респондентов опасаются, что Зайцеву "отмажут", а второй подозреваемый Геннадий Дронов "станет козлом отпущения".

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Еще 24% уверены, что оба подозреваемых избегут наказания и их отпустят, а 30% считают, что расследование резонансного дела затянется на года.

Лишь 8% верят в то, что суд вынесет справедливый приговор Зайцевой и Дронову, и еще 2% не сомневаются, что Дронова признают невиновным, тогда как Зайцеву накажут.

Зайцеву отмажут? Украинцы возмущены расследованием резонансного ДТП

Читайте на OBOZREVATEL, как живут родные жертв кровавого ДТП в Харькове спустя год после трагедии.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Цэж йевроппа - элитам всё, а быдлу закон, як завишчав нам вэлыкый укрАйинэц Гай Йулий Цэзаренко)))
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