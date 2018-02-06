Резонансное ДТП в Харькове: юрист рассказала, как Зайцеву могут спасти от срока

Главная подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове 20-летняя Елена Зайцева действительно может получить меньший срок из-за "чистосердечного раскаяния", если судья будет в этом заинтересован.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказала адвокат Татьяна Иванова.

"Искреннее раскаяние" - категория очень субъективная, поэтому судья ее оценивает по своему субъективному усмотрению. То есть он может решить, что она говорит не искренне. Он же не может ей в душу залезть. И этот фактор на дело не повлияет. А может наоборот человек говорит не от души, а то, что написал ему адвокат, чтобы это выглядело красиво. Он это выучил как стишок, но судья может решить, что он искренен", — пояснила Иванова.

"Мы понимаем от чего зачастую зависит субъективность судей - начиная от того, насколько ему симпатичен человек и заканчивая тем, насколько он заинтересован - финансово, связями, звонком", — сказала адвокат.

Как сообщал "Обозреватель", был опубликован обвинительный акт по виновнице ДТП Елене Зайцевой. Одним из смягчающих факторов в нем значится "чистосердечное раскаяние" девушки.