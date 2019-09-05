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5 сентября • обновлено в 07:35
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Зайцева схитрила? Всплыл скандальный нюанс о вип-тюрьме

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Алена Зайцева, приговоренная к 10 годам лишения свободы после ДТП на улице Сумской в Харькове, должна отбывать наказание в колонии, а не исправительном учреждении.

Об этом сообщила адвокат пострадавших Лариса Матвеева на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что в исправительные учреждения отправляют за другие преступления.

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"Определение вида колонии и порядок направления для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы на определенный срок регулируется соответствующим положением, утвержденным Приказом Минюста Украины № 680/5 от 27.02.2017 г.. Согласно п. 11 г. 2 настоящего положения, в учреждениях открытого типа (исправительный центр) отбывают наказание лица, осужденные к ограничению свободы (это ст. 61 УК Украины). Напомню еще раз, Зайцева лишена свободы (это ст. 63 УК Украины)", – подчеркнула Матвеева.

Она добавила, что между ограничением и лишением свободы – огромная разница.

"При определении города, где будет "сидеть" Зайцева, должны учесть, что она девушка, осужденная впервые за преступление, которое считается совершенным по неосторожности, но приговорена именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет за тяжкое преступление", – подытожила адвокат.

Матвеева направила СИЗО адвокатский запрос, на самом ли деле Зайцева находится в Покровском исправительном центре №79, а Дронов в колонии №29.

"В случае подтверждения информации будем выяснять, по каким критериям и кто именно выбирал для Зайцевой именно это учреждение отбывания наказания", – сказала адвокат.

Учреждение, где сидит Зайцевой

Учреждение, где сидит Зайцевой

Скриншот

Учреждение, где сидит Зайцевой

Учреждение, где сидит Зайцевой

Скриншот

Учреждение, где сидит Зайцевой

Учреждение, где сидит Зайцевой

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зайцева будет отбывать заключение не в колонии, а в исправительном учреждении, мало похожем на тюрьму. Появились видео и фото из исправительного учреждения.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
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