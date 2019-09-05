Зайцева схитрила? Всплыл скандальный нюанс о вип-тюрьме

Алена Зайцева, приговоренная к 10 годам лишения свободы после ДТП на улице Сумской в Харькове, должна отбывать наказание в колонии, а не исправительном учреждении.

Об этом сообщила адвокат пострадавших Лариса Матвеева на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что в исправительные учреждения отправляют за другие преступления.

"Определение вида колонии и порядок направления для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы на определенный срок регулируется соответствующим положением, утвержденным Приказом Минюста Украины № 680/5 от 27.02.2017 г.. Согласно п. 11 г. 2 настоящего положения, в учреждениях открытого типа (исправительный центр) отбывают наказание лица, осужденные к ограничению свободы (это ст. 61 УК Украины). Напомню еще раз, Зайцева лишена свободы (это ст. 63 УК Украины)", – подчеркнула Матвеева.

Она добавила, что между ограничением и лишением свободы – огромная разница.

"При определении города, где будет "сидеть" Зайцева, должны учесть, что она девушка, осужденная впервые за преступление, которое считается совершенным по неосторожности, но приговорена именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет за тяжкое преступление", – подытожила адвокат.

Матвеева направила СИЗО адвокатский запрос, на самом ли деле Зайцева находится в Покровском исправительном центре №79, а Дронов в колонии №29.

"В случае подтверждения информации будем выяснять, по каким критериям и кто именно выбирал для Зайцевой именно это учреждение отбывания наказания", – сказала адвокат.

Учреждение, где сидит Зайцевой Скриншот

Учреждение, где сидит Зайцевой Скриншот

Учреждение, где сидит Зайцевой Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зайцева будет отбывать заключение не в колонии, а в исправительном учреждении, мало похожем на тюрьму. Появились видео и фото из исправительного учреждения.

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