"Зайцева меняет тактику": потерпевшие в ДТП решились на отчаянный шаг с Зеленским

Потерпевшие в деле о смертельной аварии в Харькове на Сумской намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить безнаказанности для осужденных Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Татьяна Доцяк. По ее словам, главу государства попросят держать суд на личном контроле.

Так, Доцяк обратила внимание на то, что оба фигуранта дела получили максимальное наказание, однако приговор не вступил в силу.

Зеленский и Зайцева

"Геннадий Дронов свою вину не признал тогда, не признает и сейчас. И просит освободить его от наказания. Елена Зайцева вину признавала, со следствием сотрудничал и даже хотела возместить убытки потерпевшим. Но, как оказалось, лишь на словах – пострадавшие уверены – признание вины – было только стратегия адвоката, чтобы избежать ответственности. Стратегия, которая благодаря контролю общества, не сработала", – отметила она.

По словам Доцяк, потерпевшие уверены, что Зайцева меняет тактику, поскольку в апелляционной жалобе написала, что главная вина лежит не на ней, а на Дронове, и уже с четвертым адвокатом подала апелляционную жалобу, где просит применить к ней минимальное наказание – 5 лет с отсрочкой наказания, то есть, "условно".

"Условно" за бешеную скорость, "опиаты", за то, что даже не тормозила, чтобы избежать столкновения. За 6 погибших и 6 пострадавших. За искалеченные судьбы выживших и родственников погибших. Это возмущает больше всего", – подчеркнула журналистка.

Доцяк также анонсировала пресс-конференцию потерпевших, которая состоится 4 июля в медиа-центре "Накипело" на площади Свободы 7/9 в Харькове. В ее ходе они подпишут обращение к президенту и пообщаются с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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