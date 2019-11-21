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21 ноября • обновлено в 18:13
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"Не хочет сидеть": Зайцева попросила смягчение приговора за смертельное ДТП в Харькове

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Алена Зайцева и Геннадий Дронов, осужденные за ДТП в Харькове на Сумской с шестью погибшими, подали жалобы в Верховный суд Украины на свои приговоры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк. Она уточнила, что суд пока не принял жалобу виновницы аварии к рассмотрению.

"Оставил без движения – юридическим термином, потому что жалоба оформлена ненадлежащим образом... Суд дал адвокату Зайцевой 15 дней на устранение недостатков", – написала Доцяк.

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Известно, что осужденная просит Верховный суд просит отменить приговор, а производство по аварии закрыть, или же уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания.

"Зайцева не хочет сидеть, Зайцева хочет домой", – возмутилась журналистка. При этом возмещение за случившееся виновница ДТП просит разделить с Дроновым в форме 70 на 30 процентов (большую часть выплат должен внести Дронов).

"Помним, Елена Зайцева обещала признать любой приговор суда и честно нести ответственность, но на самом деле считает 10 лет тюрьмы за 6 смертей и 6 искалеченных людей слишком суровым наказанием", – добавила Доцяк.

Елена Зайцева

Елена Зайцева

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По ее данным, адвокат девушки не объяснила в чем заключается незаконность и необоснованность судебного решения и несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного преступления.

Что касается жалобы Дронова, то пока нет информации, взято ли ее к рассмотрению. Также мужчина сменил адвоката. Вероятно, его интересы будет отстаивать юрист Харьковской правозащитной группы Геннадий Токарев.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина Харьков
Теги
ДТП Зайцева Верховный суд Украины
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