"Не хочет сидеть": Зайцева попросила смягчение приговора за смертельное ДТП в Харькове

Алена Зайцева и Геннадий Дронов, осужденные за ДТП в Харькове на Сумской с шестью погибшими, подали жалобы в Верховный суд Украины на свои приговоры.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк. Она уточнила, что суд пока не принял жалобу виновницы аварии к рассмотрению.
"Оставил без движения – юридическим термином, потому что жалоба оформлена ненадлежащим образом... Суд дал адвокату Зайцевой 15 дней на устранение недостатков", – написала Доцяк.
Известно, что осужденная просит Верховный суд просит отменить приговор, а производство по аварии закрыть, или же уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания.
"Зайцева не хочет сидеть, Зайцева хочет домой", – возмутилась журналистка. При этом возмещение за случившееся виновница ДТП просит разделить с Дроновым в форме 70 на 30 процентов (большую часть выплат должен внести Дронов).
"Помним, Елена Зайцева обещала признать любой приговор суда и честно нести ответственность, но на самом деле считает 10 лет тюрьмы за 6 смертей и 6 искалеченных людей слишком суровым наказанием", – добавила Доцяк.
Елена Зайцева
Медиапорт
По ее данным, адвокат девушки не объяснила в чем заключается незаконность и необоснованность судебного решения и несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного преступления.
Что касается жалобы Дронова, то пока нет информации, взято ли ее к рассмотрению. Также мужчина сменил адвоката. Вероятно, его интересы будет отстаивать юрист Харьковской правозащитной группы Геннадий Токарев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторник, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.