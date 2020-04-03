Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет: Верховный суд поставил точку в деле

Алена Зайцева и Геннадий Дронов, которых осудили к 10 годам тюрьмы за гибель шести людей в смертельном ДТП в Харькове, будут отбывать полный срок наказания.

Такое решение было вынесено Верховным судом Украины по итогам заседания 3 апреля. В частности, суд рассмотрел кассационные жалобы осужденных и отказал в их удовлетворении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зайцева и Дронов "Украинская правда"

"Верховный Суд постановил: приговор Киевского районного суда города Харькова от 26.02.2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 по Зайцевой Елены Олеговны и Дронова Геннадия Алексеевича оставить без изменения, а кассационные жалобы их защитников-адвокатов Плетневой Юлии Владимировны и Токарева Геннадия Владимировича без удовлетворения. Постановление Верховного суда вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит", – сказал председательстующий.

Сейчас известно, что полный текст постановления суд огласит 8 апреля 2020 в 16:00. Заседание 3 апреля происходило в режиме видеоконференции.

Напомним, Зайцева участвовать в суде не захотела. Ее адвокат в Верховный суд также не явилась. Что касается Дронова, то он включился по видеоконференции из колонии, а его адвокат прибыл в суд.

Новые адвокаты Зайцевой заявляли, что их подзащитная якобы ни в чем не виновата в отличие от Дронова. Также адвокаты Зайцевой утверждали, что суд не учел ее возраст и тяжелые заболевания.

Защита Дронова, в свою очередь, настаивала на том, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, фактически начав новое рассмотрение.

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