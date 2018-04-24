"Зайцева ехала не на зеленый": свидетель ДТП в Харькове раскрыл новые подробности

Свидетель жуткого ДТП в Харькове на Сумской, 17-летний Алексей Шапошников рассказал, что одна из подозреваемых Алена Зайцева ехала очень быстро и точно не на зеленый сигнал светофора.

"Перед случившимся, я шел в сторону Сумской. Увидел, что быстро едет машина, при этом точно горел не зеленый. Touareg на Бурсацком спуске начинал двигаться на желтый", – сообщил он во время заседания суда, передает NewsRoom.

Шапошников не видел самого удара, а также не слышал звуковых сигналов, которые якобы подавала Зайцева. Он оценил скорость ее авто в 100 км/ч. После аварии он подбежал к Lexus и помог перевернуть его.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов NewsRoom

На заседании также выступил контролер торгового комплекса Жан Минасян. Он, в свою очередь, отчетливо слышал звуковой сигнал. Хотя сам момент столкновения также не видел. Кто именно сигналил, он не помнит.

Алексей Шапошников NewsRoom

Отметим, что другой участник аварии Геннадий Дронов в очередной раз отказался давать показания, пока не допросят всех свидетелей.

По данным "Интерфакс-Украина", на следующем заседании суда пройдет изучение результатов экспертиз.

"Сегодня закончили допрос свидетелей. На следующем заседании, 11 мая, планируется изучение экспертиз", - рассказал адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Он отметил, что после изучения материалов планируется допрос экспертов и привлеченных лиц. После этого показания даст Дронов.

"После того, как все будут допрошены, мы будем давать показания", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Жан Минасян NewsRoom

По словам одного из свидетелей, в момент ДТП оба подозреваемых превышали скорость. 7 февраля стало известно, что "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в организме Зайцевой после аварии из обвинительного акта.

Кроме того, полицейский рассказал, что подозреваемая не имела при себе документов. 4 апреля Киевский районный суд Харькова продлил обвиняемым Алене Зайцевой и Геннадию Дронову меру пресечения до 1 июня.

Как сообщал "Обозреватель", позже пострадавшая в ДТП отказалась от претензий к обвиняемой и взяла деньги.