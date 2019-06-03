"Заигрывает с в*тными": Зеленского обвинили в подготовке "мягкой капитуляции"

Президент Украины Владимир Зеленский не зря использует риторику о референдуме касательно судьбы Донбасса. Таким образом, он пытается сохранить пророссийски настроенный электорат.

Такое мнение высказал националист, писатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в интервью "Апострофу". "Идея такого референдума – это способ заигрывания с "ватным" электоратом. Зеленский понимает, что значительная часть тех, кто за него голосовал – это "ватники". А он хочет сохранить этот электорат до парламентских выборов. Поэтому ему нужно рассказывать такие истории. Он боится говорить прямо о капитуляции, чтобы не растерять вторую часть своего электората, но намекать ему нужно. Этим он и занимается", – подчеркнул он.

По мнению Корчинского, у Зеленского настроены на какую-то форму "мягкой капитуляции".

Владимир Зеленский

Он описал ее так: "Забыть о Крыме и согласиться с автономией Донбасса на московских условиях. Плюс, отказаться от любой формы противостояния с Москвой во всех ее посягательствах. А может пойти дальше, например, отмена закона о языке".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

По мнению экспертов, эта идея опасна для Украины, так как предполагает абсолютно диаметральные трактовки и интерпретации важных вопросов.

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