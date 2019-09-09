"Заиграл гимн Украины, встали все!" В Крыму поразили патриотическим поступком

В оккупированной Россией Евпатории (Крым) на избирательном участке прозвучал гимн Украины.

Видеозапись опубликовал местный житель Даниил Стволин на странице сообщества "Евпатория: сегодня" в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Выборы 2019. 16 школа, 99 УИК. Заиграл гимн Украины. Слышно не очень. Вот и думайте теперь", — написал он.

Скришот видео

Стволин также добавил, что с ним рядом сидели шесть наблюдателей и тоже все слышали. "Встали все члены комиссии, как заиграл", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ООН призвала Россию прекратить нарушение прав человека в аннексированном Крыму, а Украину — упростить процедуру посещения полуострова.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram