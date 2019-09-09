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9 сентября • обновлено в 10:54
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"Заиграл гимн Украины, встали все!" В Крыму поразили патриотическим поступком

1.9т Читать материал на украинском

В оккупированной Россией Евпатории (Крым) на избирательном участке прозвучал гимн Украины.

Видеозапись опубликовал местный житель Даниил Стволин на странице сообщества "Евпатория: сегодня" в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Выборы 2019. 16 школа, 99 УИК. Заиграл гимн Украины. Слышно не очень. Вот и думайте теперь", — написал он.

"Заиграл гимн Украины, встали все!" В Крыму поразили патриотическим поступком

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Стволин также добавил, что с ним рядом сидели шесть наблюдателей и тоже все слышали. "Встали все члены комиссии, как заиграл", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ООН призвала Россию прекратить нарушение прав человека в аннексированном Крыму, а Украину — упростить процедуру посещения полуострова.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Где гимна,и где все дружно встали?Ну,это к слову.А так, если и было,то блогер молодец,показал "нарушение" прав человека в Крыму.А как с этим на Украине?
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