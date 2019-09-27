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27 сентября • обновлено в 18:40
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Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

2.1т Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины совместно с киберполицией и следователями Нацполиции и Генпрокуратурой прекратила деятельность масштабной организованной группировки.

В течение нескольких лет она занималась рейдерским захватом ценной недвижимости и заводов по всей территории Украины при помощи хакерских проникновений в реестры, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, пять лет назад житель Киева, занимавшийся хакерскими атаками на госреестры, создал группировку из бывших работников органов государственной исполнительной службы, юристов, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров.

За денежное вознаграждение от $1 000 до 50 000 члены группы выполняли заказ как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленники перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав.

Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Вмешательство в базу данных реестров, по версии следствия, начиналось с рассылки на электронные адреса нотариусов фишинговых писем. Например, от какого-то важного адресата. Скажем, налоговой. Ведь входящий адрес легко подделать. Такие письма содержали вложенный файл с вредоносным софтом. С его помощью участники группы получали доступ к электронному цифровому ключу пользователя и паролю.

После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и передавать файлы на сервер в сети "Интернет".

Затем, используя полученные инструменты доступа, хакеры несанкционированно проводили незаконные регистрационные действия. Правоохранители провели спецоперацию по пресечению рейдерского захвата злоумышленниками сети автозаправок.

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Проведено почти 40 санкционированных обысков по месту жительства и автотранспорта фигурантов дела.

В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности. Полученные доказательства стали основанием для процессуального задержания черных регистраторов в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При этом члены группировки оказали активное сопротивление стражам порядка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хакеры совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы АО "Первый украинский международный банк", причинившее значительный ущерб банковскому учреждению.

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Место
Украина
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