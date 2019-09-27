Захватывали земли и заводы: в Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Служба безопасности Украины совместно с киберполицией и следователями Нацполиции и Генпрокуратурой прекратила деятельность масштабной организованной группировки.

В течение нескольких лет она занималась рейдерским захватом ценной недвижимости и заводов по всей территории Украины при помощи хакерских проникновений в реестры, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, пять лет назад житель Киева, занимавшийся хакерскими атаками на госреестры, создал группировку из бывших работников органов государственной исполнительной службы, юристов, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров.

За денежное вознаграждение от $1 000 до 50 000 члены группы выполняли заказ как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленники перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав.

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

В Киеве накрыли группировку хакеров-рейдеров

Вмешательство в базу данных реестров, по версии следствия, начиналось с рассылки на электронные адреса нотариусов фишинговых писем. Например, от какого-то важного адресата. Скажем, налоговой. Ведь входящий адрес легко подделать. Такие письма содержали вложенный файл с вредоносным софтом. С его помощью участники группы получали доступ к электронному цифровому ключу пользователя и паролю.

После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и передавать файлы на сервер в сети "Интернет".

Затем, используя полученные инструменты доступа, хакеры несанкционированно проводили незаконные регистрационные действия. Правоохранители провели спецоперацию по пресечению рейдерского захвата злоумышленниками сети автозаправок.

Проведено почти 40 санкционированных обысков по месту жительства и автотранспорта фигурантов дела.

В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности. Полученные доказательства стали основанием для процессуального задержания черных регистраторов в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При этом члены группировки оказали активное сопротивление стражам порядка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хакеры совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы АО "Первый украинский международный банк", причинившее значительный ущерб банковскому учреждению.

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