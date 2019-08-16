Захватывал Крым: СБУ разоблачила российского агента на полуострове

Контрразведка СБУ рассекретила руководителя Управления ФСБ РФ в аннексированном Крыму, который заказывал убийства бизнесменов и принимал активное участие в захвате полуострова.

Речь идет о гражданине России, генерал-лейтенанте Леониде Михайлюке, которого направили в Крым в ноябре 2018 года, передает "ТСН".

Как стало известно, до приезда в Севастополь Михайлюк руководил отделом по борьбе с терроризмом и возглавлял УФСБ РФ в Калининградской области. После назначения он вместе с 14 сотрудниками прибыл на полуостров.

Леонид Михайлюк СБУ

В 1999 году в российских СМИ была опубликована аудиозапись, на которой генерал "заказывал" убийство четырех бизнесменов. После подтверждения, что голос принадлежал именно ему, Михайлюка посадили под стражу, а после освобождения он начал скрываться и был объявлен во всероссийский розыск.

Леонид Михайлюк Скриншот из видео

В 2001 году главный свидетель по указанному делу при странных обстоятельствах был убит, что позволило Михайлюку избежать наказания. Вскоре также загадочно скончался известный российский журналист Юрий Щекочихин, который в 2001 году публиковал материалы об убийстве свидетеля по делу Михайлюка.

Недавно на Кремль-ТВ также показали сюжет о "спецоперации" сотрудников УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь , в котором восхваляли Михайлюка.

"Сюжет рассказывает "ватному обывателю" про "тайную спецоперацию ФСБ", которая проводилась исключительно с благой целью ради лица, которое называют не иначе как "Мудрым учителем, старшим товарищем и братом", "честным, справедливым и правильным", "мужественным, отважным и целеустремленным, который заставляет всех личным примером двигаться только вперед", "самым замечательным человеком", – цитирует пропагандистов "ТСН".

Леонид Михайлюк Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника "Седого", руководящего отрядом спецназначения в "ЛНР", который убивал главарей "республики".

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