МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Захватить Украину невозможно": озвучен новый план Путина по Донбассу

6.5тЧитать новость на украинском

За последние годы украинская армия серьезно модернизировалась, потому президент России Владимир Путин не сможет захватить страну.

Об этом говорится в блоге военного журналиста Романа Бочкалы, опубликованном на OBOZREVATEL. По его мнению, российский лидер попытается расшатать ситуацию в Украине изнутри, организовывая теракты и массовые столкновения.

"Вот мы сейчас освободили 17 км, и то хорошо. Радуемся каждому клочку украинской земли, которую удается освободить. Но всего у нас захвачено 46 тыс. кв.км. Если разделить эту цифру на 17 км, то нам понадобится 3 тыс. лет для того, чтобы освободить все. И пока будет действовать Минский процесс и наши обязательства в рамках договоренностей, то решения о деокупации будут находиться не в военной плоскости, а в политической", – отметил Бочкала.

Новости
"Третья сила приложилась": на Донбассе подстрелили танк террористов

По его словам, украинская армия обладает потенциалом освобождать украинские земли от российской оккупации. Ведь после начала войны она существенно модернизировалась. В частности, ВСУ получили новое вооружение и боевой опыт.

"Боевой настрой украинских военных - на очень высоком уровне. Для военного человека крайне важно понимать, что ты защищаешь свою землю и освобождаешь ее от захватчика. Также наша армия улучшилась не только качеством, но и количеством. За последние годы уровень зарплат в армии вырос в разы, поэтому многие идут на контрактную службу. Нынешняя украинская армия уже далеко не та, какой была до войны", – добавил журналист.

Бочкала также считает, что президент России Владимир Путин прекрасно это понимает и будет дестабилизировать ситуацию.

"Отдает себе отчет в том, что захватить Украину напрямую уже практически невозможно. Поэтому будет дестабилизировать ситуацию изнутри. Теракты, массовые столкновения – наиболее применяемая методика, чем попытка действовать военными методами", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев рассказал, что террористов охватила паника после освобождения украинскими военными населенных пунктов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтМинские договоренности
Персона
Роман Бочкала
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
2
9
Смешно
11
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Да нахрен тот путлер. Он сам ссыт. Если в рашку потоком пойдут "цинк-200", вы там сами ему голову плешивую отобьёте.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Укроп Русо
Укроп Русо
Yavorskiy Sergey, Говно в паРаше, вас там дохрена...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Вакула Кузнец, ты, наверное, хорошо в разных сортах говна разбираешься, вот ковыряйся там.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Какая-то бочкала знает, что Путин понимает. Смешно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Кротов Даниил
Кротов Даниил
новый план? а со старым что? 17км. освободили? а в укрогенштабе сказали 15 км. везде лож , всё построено на лжи.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Кротов Даниил, учи русский язык, недросоль.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги