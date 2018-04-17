Захватчик "Укрпочты" в Харькове назвал себя "Мессией" и "сыном Бога"

Подозреваемый в захвате заложников 30 декабря 2017 года в помещении "Укрпочты" Владимир Безух во время подготовительного заседания Киевского райсуда Харькова заявил, что он – "сын Бога" и просил отпустить его.

Мужчина заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного изолированного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему, передает "Depo.Харьков".

Отмечается, что на слушание явилась лишь часть пострадавших, несколько из них написали заявления с просьбой рассматривать дело в их отсутствие.

Безух назвал себя Мессией и сыном Бога. Он заявил, что захватил заложников в помещении "Укрпочты" только для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому факту.

Суд начнет рассматривать дело по существу 27 апреля.

Как сообщал "Обозреватель", полицейские взяли штурмом захваченное вооруженным Безухом здание почты, задержали преступника и освободили оставшихся заложников. Позже в полиции поделились деталями проведенной операции.

На суде мать Безуха заявила, что ее сын - психически нездоровый человек.