В сети появилось видео с неизвестными ранее подробностями оккупации Россией Крыма в 2014 году.

Резонансные кадры собрали и опубликовали "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, после того как РФ перекинула колонны военной техники на полуостров, лидер партии "Русское единство" Владимир Константинов заявил, что Крым не может отделиться, но уже к вечеру выразил абсолютно противоположное мнение.

Опубликована неизвестная хроника захвата Крыма Россией 24 канал

21 февраля 2014 года в Крым вернулись участники киевского антимайдана и оккупанты распустили фейк о том, что половину из них убила полиция.

Далее всех сторонников Революции Достоинства в крымских городах преследовали и жестоко избивали.

22 февраля в Крым тайно приехал уже отстраненный от власти бывший президент Виктор Янукович. Именно в ту ночь глава России Владимир Путин решил аннексировать полуостров

Уже на следующий день часть чиновников на полуострове уволились, а въезд в Севастополь перекрыли российские БТР.

25 февраля в Крым завезли военных из России и распространили фейк о "поездах карателей".

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил об масштабной угрозе со стороны России. 26 февраля состоялся митинг против российской оккупации.

Немного позже здание Меджлиса и правительства захватил российский спецназ. Утром 27 февраля на полуострове подняли российский флаг.

Как сообщалOBOZREVATEL, президент России Владимир Путин выступил с предложением внести в конституцию страны-агрессора поправку о запрете отчуждения территорий и о преемственности РФ в отношении СССР. Так оккупанты хотят "узаконить" оккупацию украинского Крыма и других захваченных чужих регионов.

Также появилась карта аннексии Крыма.

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