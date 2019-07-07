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Захват заложницы в Одессе: Труханов предложил преступнику обменять девушку на себя

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Городской голова Одессы Геннадий Труханов предложил преступнику, захватившего в заложники сотрудницу финансового учреждения, обменять ее на себя.

В настоящий момент переговоры с ним продолжаются, перадает Одесса онлайн.

ЧП в Одессе

ЧП в Одессе

odessa.online

ЧП произошло в отделении компании "Швидкі гроші" по ул. Черноморского казачества, 4. Здание полностью окружено сотрудниками полиции. На месте происшествия работает руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные. В действие введена спецоперация "Гром". Мэр Одессы Геннадий Труханов тоже находится на месте происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в заложники взяли сотрудницу финучреждения: началась спецоперация "Гром".

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Персона
Геннадий Труханов
Место
УкраинаОдесса
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