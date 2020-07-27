Захват заложников в Луцке: Геращенко сказал, как террорист выбрал автобус

Расследования 08:59, 27.07.2020 Обновлено: 09:07, 27.07.2020

Террорист Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, очень хорошо подготовился и действовал очень грамотно.

Как рассказал в эфире "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Кривош посмотрел десятки фильмов о захвате заложников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки", – объяснил замглавы МВД.

По его словам, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять.

"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять-таки, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации – то, что все заложники остались живы, а террорист находится за решеткой – я считаю, это успех", – подчеркнул Геращенко.

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