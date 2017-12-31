Захват заложников в Харькове: злоумышленник рассказал сенсационные подробности

Злоумышленника, который 30 декабря взял заложников в почтовом отделении на ул. Матюшенко в Харькове, обезвредили сами заложники.

Об этом сам задержанный Владимир Безух рассказал во время допроса.

"Один напал на меня, держал, а другая била вазой по голове. Но я не стал им сопротивляться, не стал их бить. В мои планы это не входило", - добавил он.

Отметим, что суд арестовал Безуха на 60 суток (до 27 февраля) без возможности внесения залога. Так, суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения.

Мать Безуха в суде рассказала, что ее сын психически нездоровый человек.

Как сообщал "Обозреватель", полицейские взяли штурмом захваченное вооруженным мужчиной здание почты, задержали преступника и освободили оставшихся заложников. Позже в полиции поделились деталями проведенной операции.

Кроме того, в сети опубликовали видео, где видно, как преступник угрожает заложникам взрывчаткой.

Также в сети появилась фотография злоумышленника, который удерживал заложников.