Захват заложников в Харькове: сотрудники почты рассказали правду о ключевом моменте штурма

Злоумышленника Владимира Безуха, который 30 декабря захватил заложников в харьковском отделении "Укрпочты", связали сотрудники почты с помощью клиента.

Об этом заявила временно исполняющий обязанности директора Харьковской дирекции ПАО "Укрпочта" Галина Башлай, пишет "Медиапорт".

"Работники увидели, что ведет он себя неадекватно, потому что он употреблял алкогольные напитки. С помощью клиента, который оказался одним из заложников, (это представитель торгового супермаркета), по обоюдному решению наших сотрудников с этим молодым человеком наши девушки решили задержать этого преступника. Каким-то образом взялись где-то силы, заломили руки, связали его и впустили представителей полиции в здание для того, чтобы завершить всю эту операцию", – сказала она.

Вазы, которой якобы били по голове Безуха, в отделении связи нет, говорит Башлай.

"Возможно, в спешке что под руку попалось, может быть, кто-то и ударил… Может быть, где-то сам ударился, потому что он был неадекватным, в алкогольном опьянении", – подчеркнула она.

По словам директора "Укрпочты", злоумышленник был лояльным, претензий не предъявлял и даже разрешил начальнику отделения связи продолжать работу.

"Могу ли я подойти к компьютеру, взять какую-то посылку и обработать ее, то такую возможность он давал", – добавила Башлай.

Отметим, что суд арестовал Безуха на 60 суток (до 27 февраля) без возможности внесения залога. Так, суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения.

Мать Безуха в суде рассказала, что ее сын психически нездоровый человек.

Как рассказал знакомый злоумышленника, у Безуха было странное намерение попасть в тюрьму.

Как сообщал "Обозреватель", полицейские взяли штурмом захваченное вооруженным мужчиной здание почты, задержали преступника и освободили оставшихся заложников. Позже в полиции поделились деталями проведенной операции.

Кроме того, в сети опубликовали видео, где видно, как преступник угрожает заложникам взрывчаткой.

Также в сети появилась фотография злоумышленника, который удерживал заложников.