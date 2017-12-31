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Захват заложников в Харькове: появились новые данные о злоумышленнике

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Злоумышленника, который 30 декабря взял заложников в почтовом отделении на ул. Матюшенко в Харькове, направили в изолятор временного содержания.

Об этом передает "Громадське" со ссылкой на дежурного в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Перед тем, как отправить задержанного Владимира Безуха в изолятор, его около двух часов допрашивали. Во время допроса он отказался давать показания следователю, передает УНИАН.

Также перед этим у злоумышленника взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз.

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Позднее на суде подозреваемый рассказал, как его задерживали. Суд взял его под стражу сроком на 60 дней.

Как сообщал "Обозреватель", полицейские взяли штурмом захваченное вооруженным мужчиной здание почты, задержали преступника и освободили оставшихся заложников. Позже в полиции поделились деталями проведенной операции.

Кроме того, в сети опубликовали видео, где видно, как преступник угрожает заложникам взрывчаткой.

Также в сети появилась фотография злоумышленника, который удерживал заложников.

Место
УкраинаХарьков
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