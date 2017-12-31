Захват заложников в Харькове: появились новые данные о злоумышленнике

Злоумышленника, который 30 декабря взял заложников в почтовом отделении на ул. Матюшенко в Харькове, направили в изолятор временного содержания.

Об этом передает "Громадське" со ссылкой на дежурного в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Перед тем, как отправить задержанного Владимира Безуха в изолятор, его около двух часов допрашивали. Во время допроса он отказался давать показания следователю, передает УНИАН.

Также перед этим у злоумышленника взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз.

Позднее на суде подозреваемый рассказал, как его задерживали. Суд взял его под стражу сроком на 60 дней.

Как сообщал "Обозреватель", полицейские взяли штурмом захваченное вооруженным мужчиной здание почты, задержали преступника и освободили оставшихся заложников. Позже в полиции поделились деталями проведенной операции.

Кроме того, в сети опубликовали видео, где видно, как преступник угрожает заложникам взрывчаткой.

Также в сети появилась фотография злоумышленника, который удерживал заложников.