Полиция поймала "захватчика" дома в Харькове: украинцу грозит 6 лет тюрьмы

Мужчина, который 22 июля сообщил, что с оружием и взрывчаткой якобы захватил заложницу в доме по ул. Бондаренковская в Харькове, задержан.

Информация оказалась фейковой, сообщается на сайте областной полиции. 50-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 УПК и доставлен в Киевский отдел полиции, с ним проводятся следственные действия.

Правоохранители установили, что дом, о котором говорил злоумышленник, принадлежит 41-летней женщине. Она была дома, когда приехали сотрудники полиции. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, в медицинской помощи она не нуждается. Взрывчатки или оружия в доме правоохранители не нашли.

Предварительно, о "захвате" дома сообщил знакомый женщины, у которого с ней конфликт. Мужчину задержали у него дома на ул. Солнечная.

Подозреваемый. hk.npu.gov.ua

Задержанному готовится уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

hk.npu.gov.ua

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