Захват заложников в Луцке: Геращенко рассказал, откуда появилась информация о психических болезнях Максима Плохого

Правоохранители специально распространили информацию о психических заболеваниях Максима Плохого (Кривоша), захватившего автобус в Луцке, чтобы вывести террориста из себя.

Об этом заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире "Радио Свобода". О том, что злоумышленник "находился на психиатрическом лечении", во время инцидента сообщал Telegram-канал Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

"Мои заявления о том, что он не дает воды людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен, привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя, как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем", – добавил Геращенко.

Он отметил, что заключение о психическом здоровье задержанного дадут судебные эксперты.

"Я считаю, что этот человек не является нормальным – нормальные люди не захватывают заложников", – сказал заместитель министра внутренних дел.

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