Украл иконы и кресты: ривненский священник рассказал о еще одном преступлении Максима Плохого

Максим Плохой (Кривош), захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, ранее якобы украл иконы, кресты и другие вещи священника одного из храмов города Ривне.

Об этом на странице в Facebook сообщил епископ независимой религиозной общины православного прихода в честь иконы Божией Матери Иов (в миру Василий Коновалюк). Он узнал преступника по имени. В комментариях к посту пользователи опубликовали фото Кривоша, и церковник подтвердил, что это он.

Преступление, как написал епископ, произошло в прошлом году. Как передает "Район.Луцьк", Иов хотел обустроить собачий приют. Он обратился к Максиму Кривошу, которого ему посоветовали знакомые, чтобы тот провел стерилизацию животных.

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Отметим, в своей книге преступник рассказывал, что учился в духовной семинарии. В соцсетях он часто публиковал фото с собаками.

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