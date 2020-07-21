Украл иконы и кресты: ривненский священник рассказал о еще одном преступлении Максима Плохого
Максим Плохой (Кривош), захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, ранее якобы украл иконы, кресты и другие вещи священника одного из храмов города Ривне.
Об этом на странице в Facebook сообщил епископ независимой религиозной общины православного прихода в честь иконы Божией Матери Иов (в миру Василий Коновалюк). Он узнал преступника по имени. В комментариях к посту пользователи опубликовали фото Кривоша, и церковник подтвердил, что это он.
Преступление, как написал епископ, произошло в прошлом году. Как передает "Район.Луцьк", Иов хотел обустроить собачий приют. Он обратился к Максиму Кривошу, которого ему посоветовали знакомые, чтобы тот провел стерилизацию животных.
Отметим, в своей книге преступник рассказывал, что учился в духовной семинарии. В соцсетях он часто публиковал фото с собаками.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.