Захват заложника в Полтаве: стало известно, где служил преступник

Карина Бондаренко Расследования 05:36, 24.07.2020 Обновлено: 05:40, 24.07.2020

Роман Скрипник, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем сбежал, служил в зоне АТО.

Мужчина попал под четвертую волну мобилизации. Из материалов его дела известно, что он сначала находился в расположении житомирской военной части А0339, сообщает detective-info.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потом в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Скрипник принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Роман Скрипник
Соцсети

В запас он уволился в 2016 году, вернулся в Полтаву, где вскоре обратился с заявлением о потере удостоверения участника боевых действий.

Роман Скрипник
Соцсети
Роман Скрипник
Соцсети
Роман Скрипник
Соцсети
Роман Скрипник
Соцсети
Роман Скрипник
Соцсети
Роман Скрипник
Соцсети
Роман Скрипник
Соцсети
Роман Скрипник
Соцсети

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Расследования

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