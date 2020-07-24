Захват заложника в Полтаве: стало известно, где служил преступник
Роман Скрипник, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем сбежал, служил в зоне АТО.
Мужчина попал под четвертую волну мобилизации. Из материалов его дела известно, что он сначала находился в расположении житомирской военной части А0339, сообщает detective-info.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Потом в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Скрипник принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.
В запас он уволился в 2016 году, вернулся в Полтаву, где вскоре обратился с заявлением о потере удостоверения участника боевых действий.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
Правоохранители нашли автомобиль Романа Скрипника. При этом поиски самого мужчины продолжились. Известно, что он сбежал в лесополосу.
Скрипник освободил полковника полиции Виталия Шияна, но сам успел сбежать и спрятаться в лесу.
В МВД официально подтвердили личность преступника. Также опубликован его "послужной список" судебных дел.