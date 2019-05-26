Захват украинских моряков в Керченском проливе: опубликован полный список виновных россиян

МИД Украины предоставило в Международный трибунал ООН 93 листа доказательств и процессуальных документов военных прокуроров относительно россиян, которые причастны к захвату украинских моряков и кораблей.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на странице в Facebook, опубликовав их полный список, а также документы и видео с реконструкцией событий в Керченском проливе.

Согласно документам, о подозрении было сообщено:

начальнику пограничного управления ФСБ АР Крым и г. Севастополя контр-адмиралу Станкевичу С.М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву М. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г. Севастополь капитану 1 ранга Ромашкин Р.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

заместителю начальника управления-начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга Шеин А.Б. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

командиру пограничного сторожевого корабля "Дон" капитану 2 ранга Саляев А.Н. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

начальнику службы в г.. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга Шатохину А.В. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" капитану 3 ранга Щербакову С.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

командиру сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга Шипицын А.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

"28.11.2018 Станкевича С.М., Медведева Г.М. .; Ромашкина Р.А., Шеина А.Б., Саляев А.Н., Шатохина О.В., Щербакова С.А. и Шипицина А.А. объявлен в розыск.

29.11.2018 получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал Матиос.

Кроме этого, сообщается о подозрении 16.02.2019 следующим лицам:

командующему войсками Южного военного округа Российской Федерации генерал-полковник Дворников А.В. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

командующему Черноморского флота Российской Федерации вице-адмиралу Моисееву А.А. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

старшему помощнику капитана ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитану 3 ранга Виноградову В.И. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитан-лейтенанту Гришину А.К. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему лейтенанту Трибушину Д.В. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему мичману Рясном В.В. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины;

члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым мичману Абакумову А.В. по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

"16.02.2018 Дворникова А.В., Моисеева А.А., Виноградова В.И., Гришина О.К., Трибушина Д.В., Рясного В.В. и Абакумова А.В. объявили в розыск.

26.02.2019 получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Матиос.

facebook.com/MatiosAnatoli

facebook.com/MatiosAnatoli

facebook.com/MatiosAnatoli

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