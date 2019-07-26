Захват танкера РФ в Украине: военный эксперт спрогнозировал ответ Кремля

Россия может ответить на задержание танкера NEYMA в Одесской области лишь "истерикой", поскольку Украина действовала в рамках международного права.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, какие-либо претензии к Украине исключены.

"Кроме политических лозунгов они не предпримут ничего. Нет оснований. Судно, во-первых, является вещевым доказательством совершения преступления в нарушение международного морского права. Во-вторых, во исполнение решения Международного уголовного суда мы имеем право на арест имущества Российской Федерации. Причем арест любого имущества за границей мы можем осуществлять до тех пор, пока Россия не выполнит решение Международного уголовного суда", – заявил Жданов.

По его словам, "относительно нарушения международного права со стороны Украины нет ничего".

"Кстати, экипаж мы отпустили в Россию, он уже находится на территории РФ. В этом смысле к нам никаких претензий быть не может", – добавил военный эксперт.

На вопрос, могла ли украинская сторона арестовать экипаж танкера, чтобы потом обменять его на пленных украинских моряков, Жданов ответил: "Нет, ни в коем случае. Если бы мы продолжали удерживать моряков, нас бы обвинили в захвате заложников. Мы выполнили международное право от А до Я".

По словам военного эксперта, у Кремля "не может быть никаких официальных претензий, кроме истерики".

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Также Жданов высказал мнение, что инцидент с танкером "не отдаляет и не приближает" освобождение пленных украинских моряков.

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA. Данное морское судно блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе.

Члены экипажа российского танкера в тот же день после дачи показаний были отпущены и вернулись в РФ.

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