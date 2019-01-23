Захват моряков в Черном море: Украина выдвинула России жесткое требование

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от России направить раненых военнопленных моряков ВМСУ в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медицинской помощи.
Об этом идет речь в официальном обращении к главам дипломатических представительств стран-членов Европейского Союза, которое Денисова опубликовала в Facebook в среду, 23 января.
В письме Денисова рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом Россией 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ, а также призвала усилить давление на агрессора для освобождения украинцев.
"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира… В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года", — написала Денисова.
Пленные украинские моряки
Отметим, недавно в Евросоюзе призвали Россию немедленно освободить всех 24 украинцев, которых незаконно арестовали после захвата украинских кораблей в Черном море.
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
15 января 19 украинцам продлили арест до 24 апреля, а еще пятерым — до 26.
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