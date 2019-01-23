Захват моряков в Черном море: Украина выдвинула России жесткое требование

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от России направить раненых военнопленных моряков ВМСУ в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медицинской помощи.

Об этом идет речь в официальном обращении к главам дипломатических представительств стран-членов Европейского Союза, которое Денисова опубликовала в Facebook в среду, 23 января.

В письме Денисова рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом Россией 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ, а также призвала усилить давление на агрессора для освобождения украинцев.

"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира… В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года", — написала Денисова.

Пленные украинские моряки

Отметим, недавно в Евросоюзе призвали Россию немедленно освободить всех 24 украинцев, которых незаконно арестовали после захвата украинских кораблей в Черном море.

Как писал OBOZREVATEL:

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