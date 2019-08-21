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Захват Крыма военными РФ: опубликовано громкое расследование

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Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия экипажа большого десантного корабля "Ямал" ЧФ России в операции захвата Крыма.

В перечне кораблей РФ, привлеченных к агрессии против Украины в 2014 году, который обнародовала военная прокуратура Украины, это судно пока не было указано, сообщает сайт сообщества.

Фигуранты этого расследования связаны в соцсетях, имеют общие армейские фотографии, каждый из них опубликовал фотодоказательство награждения медалью министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

Роман Захезин, проходил службу на "Ямале"

Роман Захезин, проходил службу на "Ямале"

Захват Крыма военными РФ: опубликовано громкое расследование
Роман Захезин, проходил службу на "Ямале"

Роман Захезин, проходил службу на "Ямале"

Роман Войцех, проходил службу на "Ямале"

Роман Войцех, проходил службу на "Ямале"

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Михаил Назарько, проходил службу на "Ямале"

Михаил Назарько, проходил службу на "Ямале"

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие из состава 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России участвовали в операции по захвату Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлы вы можете хоть что-то "доказать" данными не из соц.сетей?)
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