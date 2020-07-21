Захват автобуса в Луцке: одна из заложниц успела позвать на помощь

Марина Лисничук Расследования 11:43, 21.07.2020 Обновлено: 12:00, 21.07.2020

Одна из заложниц неизвестного мужчины, который захватил в Луцке 20 пассажиров автобуса и угрожает взорвать его, успела позвонить подруге и попросить о помощи.

Об этом в комментарии "КП" в Украине" заявила лучанка Ангелина. По ее словам, звонок с подругой прервался.

"Она позвонила в 9:36 и попросила, чтобы я позвонила на любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках, и автобус заминирован", – рассказала девушка.

Ангелина отметила, что подруга не просила связаться с правоохранителями, поскольку те, вероятно, уже были на месте происшествия.

"Начала плакать, а затем телефон отключился, наш разговор длился всего 33 секунды. Сейчас с ней связи нет, больше никакой информации у меня нет", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его.

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