Захваченные Россией украинские катера возвращаются: СМИ узнали детали

Захваченные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вывели из акватории "Генмола" в Керчи.

Как передает "Крым.Реалии", они в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, у берегов оккупированного Крыма находятся украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака". Вероятно, они и заберут захваченные Россией корабли и доставят их в порт.

В то же время, близкое к российскими властям Крыма издание "Крыминформ" со ссылкой на информированный источник в силовых ведомствах сообщает, что катера передадут Украине в "нейтральных водах".

"Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", – сообщил собеседник издания.

Напомним, 15 ноября, газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия вернет украинские "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места. Передача должна была состояться до 9 декабря.

Советник президента Украины Владимира Зеленского вскоре подтвердил, что процесс возвращения кораблей на завершающем этапе.

Корабли ВМС Украины РБК

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