Захваченные Россией украинские катера возвращаются: СМИ узнали детали

Захваченные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вывели из акватории "Генмола" в Керчи.
Как передает "Крым.Реалии", они в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, у берегов оккупированного Крыма находятся украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака". Вероятно, они и заберут захваченные Россией корабли и доставят их в порт.
В то же время, близкое к российскими властям Крыма издание "Крыминформ" со ссылкой на информированный источник в силовых ведомствах сообщает, что катера передадут Украине в "нейтральных водах".
"Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", – сообщил собеседник издания.
Напомним, 15 ноября, газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия вернет украинские "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места. Передача должна была состояться до 9 декабря.
Советник президента Украины Владимира Зеленского вскоре подтвердил, что процесс возвращения кораблей на завершающем этапе.
Корабли ВМС Украины
РБК
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом глава РФ Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.
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