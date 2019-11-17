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17 ноября • обновлено в 12:22
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Захваченные Россией украинские катера возвращаются: СМИ узнали детали

10.8т
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Захваченные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вывели из акватории "Генмола" в Керчи.

Как передает "Крым.Реалии", они в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, у берегов оккупированного Крыма находятся украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака". Вероятно, они и заберут захваченные Россией корабли и доставят их в порт.

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В то же время, близкое к российскими властям Крыма издание "Крыминформ" со ссылкой на информированный источник в силовых ведомствах сообщает, что катера передадут Украине в "нейтральных водах".

"Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", – сообщил собеседник издания.

Напомним, 15 ноября, газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия вернет украинские "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Уточнялось, что Москва и Киев якобы уже приступили к обсуждению даты и места. Передача должна была состояться до 9 декабря.

Советник президента Украины Владимира Зеленского вскоре подтвердил, что процесс возвращения кораблей на завершающем этапе.

Корабли ВМС Украины

Корабли ВМС Украины

РБК

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Темы
Обострение в Азовском море Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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К. Алла
К. Алла
Ну и ура. Только вот не забудьте вернуть нам танкер...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
По дороге и утопнуть могут. Посудины речные, а осенью шторма.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кто из них кто? Сапфир и Титан точно не подходят названия. 3 Гейдамака - вот це верно.
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