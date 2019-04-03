"Захлебнулся в ведре с отходами": вспыли подробности убийства младенца на Сумщине

Погибший малыш, которого родила горе-мать в Сумской области, появился на свет живым, но с признаками алкогольного отравления в крови.

В полиции установили, что 27-летняя женщина сообщила, что родила ребенка дома в пластиковое ведро, которое было заполнено отходами. После она выбросила тело младенца в реку. Был ли новорожденный жив, она не знает, пишет 0542.ua.

Известно, что у нее уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления алкоголем. К тому же несколько лет назад женщина также родила ребенка и закопала тело. Но тогда экспертиза не могла установить, родился ли малыш живым или мать его убила. Поэтому женщине удалось избежать уголовной ответственности.

Но сейчас специалисты определили, что мальчик родился живым, доношенным и жизнеспособным, весом 2,1 кг. Причиной смерти новорожденного стала механическая асфиксия путем закрытия просвета верхних дыхательных путей жидкостью. То есть, малыш захлебнулся в ведре с отходами.

Горе-матери вручено уведомление о подозрении по ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Решается вопрос о проведении в отношении подозреваемой психолого-психиатрической экспертизы. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Смерть младенца в Сумской области Омск

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области, в селе Недригайлов, 27-летняя мать выбросила своего новорожденного ребенка в реку.

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