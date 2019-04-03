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"Захлебнулся в ведре с отходами": вспыли подробности убийства младенца на Сумщине

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Погибший малыш, которого родила горе-мать в Сумской области, появился на свет живым, но с признаками алкогольного отравления в крови.

В полиции установили, что 27-летняя женщина сообщила, что родила ребенка дома в пластиковое ведро, которое было заполнено отходами. После она выбросила тело младенца в реку. Был ли новорожденный жив, она не знает, пишет 0542.ua.

Известно, что у нее уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления алкоголем. К тому же несколько лет назад женщина также родила ребенка и закопала тело. Но тогда экспертиза не могла установить, родился ли малыш живым или мать его убила. Поэтому женщине удалось избежать уголовной ответственности.

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Но сейчас специалисты определили, что мальчик родился живым, доношенным и жизнеспособным, весом 2,1 кг. Причиной смерти новорожденного стала механическая асфиксия путем закрытия просвета верхних дыхательных путей жидкостью. То есть, малыш захлебнулся в ведре с отходами.

Горе-матери вручено уведомление о подозрении по ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Решается вопрос о проведении в отношении подозреваемой психолого-психиатрической экспертизы. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Смерть младенца в Сумской области

Смерть младенца в Сумской области

Омск

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области, в селе Недригайлов, 27-летняя мать выбросила своего новорожденного ребенка в реку.

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