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"Захищав територіальну цілісність": террористов "ДНР" обвинили в массовых расстрелах

1.6тЧитать материал на украинском

Террористы "ДНР" неоднократно зачищали целые поселки на востоке Украины. Семьи, включая женщин и детей, вырезались за то, что помогали украинцам.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL пишет Фашик Донецкий. Он приводит рассказ одного из штурмовиков террористического "ополчения".

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

enigma.ua

"Первого украинца я убил за то, что на вопрос: "зачем ты сюда пришел?", он ответил что-то вроде: "Захищати територіальну цілісність України". Он был пленный, но я решил, что нет ему пощады. И пристрелил на глазах у его сослуживцев", – процитировал блогер.

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Он также рассказывает о том, что после накрытия украинских позиций российской артиллерией террористы искали и убивали раненных бойцов ВСУ. Обычно оставляли лишь нескольких пленных, которых передавали в Россию для картинки в СМИ.

"Мы выяснили причину, по которой никак не можем взять Углегорск: в Углегорске было много предателей Донбасса, парней с Горловки, Донецка, Луганска, Макеевки, которые воевали на стороне "хунты". Факт того, что мы воюем против своих земляков, нас сильно злил. Поэтому при малейшем подозрении, что в строении находятся "укры", мы подгоняли гаубицы и стреляли по ним прямой наводкой. Зачистку делали гранатами и "Шмелями", чтобы наверняка. Правда, потом нам дали добро на то, чтобы убивать и не брать в плен всех тех, у кого прописка с Донбасса. Я очень радовался этому, ибо очень хотел лично наказать предателей дыныры", – подвел итог Фашик.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Крачук заявил, что Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде. А дети на оккупированных территориях уже выросли за годы войны.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"Новости Донбасса
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