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1 ноября • обновлено в 23:37
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Россия должна восстанавливать Донбасс: Захарова взорвалась бредом об "экстремистах"

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В РФ назвали экстремистским заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о необходимости выплаты от России репараций за оккупацию Донбасса.

Так на слова министра отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РБК. Она высказала мнение о том, что Криклий, возможно, "не понимает значения слова репарации".

"Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское", – утверждает она.

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Напомним, министр инфраструктуры заявил, что после выплаты репараций Украина будет проводить возобновление региона.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, Офис президента оценил минимальную стоимость восстановления транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений Донбасса в 372 млн евро.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Мария Захарова Владислав Криклий
Теги
Донбасс Новости Донбасса пропаганда
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