Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу крушения МН17 над Донбассом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия нидерландских властей "свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги" перед началом заседания по делу о крушении Boeing рейса МН17 на Донбассе.

С такими обвинениями она выступила на брифинге, передает "Радио Sputnik". Отметим, что соответствующее судебное заседание состоится уже 9 марта.

"Еще одна тема, которая также связана с манипуляциями общественным сознанием, большим количеством фейков, вбросов. К сожалению, от норм правовых в пользу политической конъюнктуры", – высказалась спикер МИД РФ.

Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу МН17

По ее словам, в Нидерландах, по мере приближения к началу судебного процесса, "набирает все новые обороты" специальная информационная кампания.

Она считает, что это происходит именно с подачи прокуратуры Нидерландов, которая возглавляет работу Совместной следственной группы. По словам спикера российского МИД, целью якобы является сформировать нужным образом общественное мнение, а также подготовить его таким образом, чтобы "обезопасить свои так называемые успехи".

"Это, конечно, далеко от тех высоких норм, на которые ссылались наши западные партнеры", – сказала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно нидерландские СМИ заявили, что после крушения малайзийского Boeing-777 рейса MH17 правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших в авиакатастрофе. Но в последний момент операция была отменена.

При этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что о подготовке военной операции речь не шла. Такая возможность рассматривалась лишь теоретически.

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