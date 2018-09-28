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Захарченко убили свои? Террористы "ДНР" случайно "спалились" после резонансного аудио СБУ

2.3тЧитать материал на украинском

Источники среди террористов "ДНР" подтвердили подлинность аудиозаписи разговора помощника и.о. "главы республики" Дениса Пушилина Александра Лаврентьева, который договаривался с неизвестными о ликвидации Александра Захарченко.

Об этом в Facebook написал журналист Денис Казанский, который обратил внимание на реакцию экс-главаря террористов Игоря Гиркина (Стрелкова) и "экс-министра безопасности республики" Александра Ходаковского.

"Подождал реакции с той стороны. А там даже отпираться не стали. Различные источники, включая Ходаковского и Гиркина подтверждают подлинность записи. Последние сомнения в том, что Захарченко уничтожили свои, отпали", – написал он.

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Как написал Гиркин в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", он получил подтверждение из Донецка, что аудиозапись подлинная.

"Персонаж опознан, и его идентификация по голосу и манере речи у знакомых с ним людей не вызывает сомнений. Подтверждено также, что – совершенно точно – указанный человек работал в команде Пушилина и являлся одним из его ближайших людей как минимум в июне сего года", – заявил он.

Захарченко убили свои? Террористы "ДНР" случайно "спалились" после резонансного аудио СБУ
Захарченко убили свои? Террористы "ДНР" случайно "спалились" после резонансного аудио СБУ
Захарченко убили свои? Террористы "ДНР" случайно "спалились" после резонансного аудио СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, после убийства Александра Захарченко, 31 августа, его "пост" занял Денис Пушилин. Он сразу же начал "зачистку" людей своего предшественника и распределение "постов" между соратниками среди террористов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтУбийство Александра Захарченко
Персоны
Александр ЗахарченкоДенис ПушилинДенис Казанский
Место
УкраинаДонецк
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
СБУ респект и уважуха, кацапы, привет “солсберийским туристам”
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
кто-то сомневался что будет по-другому?
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сожрите друг друга твари
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