Захарченко убили свои? Террористы "ДНР" случайно "спалились" после резонансного аудио СБУ

Источники среди террористов "ДНР" подтвердили подлинность аудиозаписи разговора помощника и.о. "главы республики" Дениса Пушилина Александра Лаврентьева, который договаривался с неизвестными о ликвидации Александра Захарченко.

Об этом в Facebook написал журналист Денис Казанский, который обратил внимание на реакцию экс-главаря террористов Игоря Гиркина (Стрелкова) и "экс-министра безопасности республики" Александра Ходаковского.

"Подождал реакции с той стороны. А там даже отпираться не стали. Различные источники, включая Ходаковского и Гиркина подтверждают подлинность записи. Последние сомнения в том, что Захарченко уничтожили свои, отпали", – написал он.

Как написал Гиркин в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", он получил подтверждение из Донецка, что аудиозапись подлинная.

"Персонаж опознан, и его идентификация по голосу и манере речи у знакомых с ним людей не вызывает сомнений. Подтверждено также, что – совершенно точно – указанный человек работал в команде Пушилина и являлся одним из его ближайших людей как минимум в июне сего года", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после убийства Александра Захарченко, 31 августа, его "пост" занял Денис Пушилин. Он сразу же начал "зачистку" людей своего предшественника и распределение "постов" между соратниками среди террористов.