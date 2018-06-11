Захарченко присвоил себе новую "высокую должность"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко отстранил "вице-премьера правительства республики" Александра Тимофеева ("Ташкента") от руководства так называемой общественной организацией "Оплот Донбасса".

Отмечается, что актив "Оплота", состоящий из боевиков-ветеранов, срочно собрали на внеочередную конференцию, на которой и был "избран" Захарченко, передает "ОстроВ".

Главой "Оплота" Тимофеев пробыл чуть больше месяца – с 26 апреля 2018 года. Теперь он занял должность "заместителя председателя". За данную ротацию "оплотовцы" проголосовали единогласно.

"Главарь "ДНР" Захарченко, таким образом, пополнил свое "портфолио" еще одной "высокой должностью". Ранее он, тоже единогласно, был избран "председателем" по сути правящей на оккупированной части Донецкой области партии "Донецкая республика", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен прогноз, кем Путин заменит Захарченко на посту главаря "ДНР".