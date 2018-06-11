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Захарченко присвоил себе новую "высокую должность"

1.9тЧитать новость на украинском

Главарь "ДНР" Александр Захарченко отстранил "вице-премьера правительства республики" Александра Тимофеева ("Ташкента") от руководства так называемой общественной организацией "Оплот Донбасса".

Отмечается, что актив "Оплота", состоящий из боевиков-ветеранов, срочно собрали на внеочередную конференцию, на которой и был "избран" Захарченко, передает "ОстроВ".

Главой "Оплота" Тимофеев пробыл чуть больше месяца – с 26 апреля 2018 года. Теперь он занял должность "заместителя председателя". За данную ротацию "оплотовцы" проголосовали единогласно.

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"Главарь "ДНР" Захарченко, таким образом, пополнил свое "портфолио" еще одной "высокой должностью". Ранее он, тоже единогласно, был избран "председателем" по сути правящей на оккупированной части Донецкой области партии "Донецкая республика", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен прогноз, кем Путин заменит Захарченко на посту главаря "ДНР".

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