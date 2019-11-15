На оккупированном Донбассе на территории расположения 5 ОМСБр террористов открыли мемориал ликвидированному главарю террористов Александру Захарченко.

Подтверждающие фото опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц)(чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не забыли пригласить и путлерюгенд", – написал он под снимками молодых курсантов под флагами террористической "республики".

В "ДНР" открыли мемориал Захарченко Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Примечательно, что на мемориале с фото Захарченко разместили его цитату о том, как победить в "гражданской"войне с отсылкой на традиционное оправдание российской пропаганды агрессии России.

В "ДНР" открыли мемориал Захарченко Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

На открытие памятника пришел и действующий главарь "ДНР" Денис Пушилин. Он возложил к мемориалу цветы.

В "ДНР" открыли мемориал Захарченко Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

В "ДНР" открыли мемориал Захарченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" открыли памятник Захарченко на месте его захоронения. На могиле установили целый мемориальный комплекс.

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