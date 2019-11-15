На оккупированном Донбассе на территории расположения 5 ОМСБр террористов открыли мемориал ликвидированному главарю террористов Александру Захарченко.
Подтверждающие фото опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц)(чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Не забыли пригласить и путлерюгенд", – написал он под снимками молодых курсантов под флагами террористической "республики".
В "ДНР" открыли мемориал Захарченко
Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)
Примечательно, что на мемориале с фото Захарченко разместили его цитату о том, как победить в "гражданской"войне с отсылкой на традиционное оправдание российской пропаганды агрессии России.
В "ДНР" открыли мемориал Захарченко
Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)
На открытие памятника пришел и действующий главарь "ДНР" Денис Пушилин. Он возложил к мемориалу цветы.
В "ДНР" открыли мемориал Захарченко
Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)
В "ДНР" открыли мемориал Захарченко
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" открыли памятник Захарченко на месте его захоронения. На могиле установили целый мемориальный комплекс.
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