Тымчук пояснил, что случилось с главарем "ДНР"

У главаря "ДНР" Александра Захарченко есть подразделение, "которое подчиняется лично ему, которое фактически является его "преторианской гвардией".
Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.
Отвечая на вопрос, может ли террорист отказаться выполнить приказ кремлевского куратора покинуть пост и оказывать сопротивление попыткам его смещения, нардеп заметил: "Времена, когда главари "ДНР" и "ЛНР" могли окружать себя личной гвардией, которая полностью им подконтрольна, и обеспечить себе какой-то уровень безопасности – уже давно прошли".
Тымчук признал: у главаря "ДНР" имеется подразделение, подконтрольное только ему, "однако следует учитывать тот фактор, что во всех подобных подразделениях находятся агенты контрразведки".
"Российские спецслужбы окружают полностью не только Захарченко, но и всю его обслугу, чтобы контролировать каждый его шаг", - заверил он.
"Теоретически Захарченко может протестовать, но тогда его судьба точно будет предрешена. Думаю, он прекрасно это понимает", - резюмировал нардеп.
Как писал OBOZREVATEL, источники издания "Примечания" сообщают о том, что кремлевские кураторы Донбасса приняли решение о смещении Захарченко с "поста" "лидера" "ДНР".
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