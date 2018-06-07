Тымчук пояснил, что случилось с главарем "ДНР"

У главаря "ДНР" Александра Захарченко есть подразделение, "которое подчиняется лично ему, которое фактически является его "преторианской гвардией".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

Отвечая на вопрос, может ли террорист отказаться выполнить приказ кремлевского куратора покинуть пост и оказывать сопротивление попыткам его смещения, нардеп заметил: "Времена, когда главари "ДНР" и "ЛНР" могли окружать себя личной гвардией, которая полностью им подконтрольна, и обеспечить себе какой-то уровень безопасности – уже давно прошли".

Тымчук признал: у главаря "ДНР" имеется подразделение, подконтрольное только ему, "однако следует учитывать тот фактор, что во всех подобных подразделениях находятся агенты контрразведки".

"Российские спецслужбы окружают полностью не только Захарченко, но и всю его обслугу, чтобы контролировать каждый его шаг", - заверил он.

"Теоретически Захарченко может протестовать, но тогда его судьба точно будет предрешена. Думаю, он прекрасно это понимает", - резюмировал нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, источники издания "Примечания" сообщают о том, что кремлевские кураторы Донбасса приняли решение о смещении Захарченко с "поста" "лидера" "ДНР".