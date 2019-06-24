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Зверская расправа над мальчиком в Киеве: в полиции рассказали об убийце

8.8тЧитать материал на украинском

9-летнего мальчика Захара Черевко убил и бросил в озеро в Киеве брат сожителя его матери.

Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в полиции. Также правоохранители подозревают, что у убийцы проблемы с психическим здоровьем. Но сейчас следствие ждет заключение врачей.

Захар Черевко

Захар Черевко

Известно, что убийца нанес мальчику ножевые ранения, а затем сбросил тело в озеро Вырлица.

Озеро, где нашли Захара

Озеро, где нашли Захара

Facebook Вартові еспресо

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 22 июня в 20 часов Захар якобы ушел из дома брать интервью у прохожих. Домой ребенок не вернулся. Только на следующий день полиция обнаружила его тело в озере.

Новости
Ушел брать интервью у прохожих: в Киеве убили 9-летнего мальчика

"Как выяснилось, тело ребенка 2009 года находилось на расстоянии 1 м от берега на поверхности воды. Спасатели при помощи подручных средств достали тело ребенка и передали его правоохранителям", – сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Карта

Карта

Google-карты

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • 13 июня в Одесской области в селе Ивановка средь бела дня пропала 11-летняя девочка Даша Лукьянченко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда не дошла.

  • Волонтеры и полиция 6 дней искали девочку, опрашивали соседей. Двое из свидетелей сообщили, что слышали ужасный крик примерно в то время, когда пропала девочка

  • Как выяснилось, убийцей оказался 22-лений Николай Тарасов, знакомый семьи Лукьянченко. Его родители работают на одном рынке с мамой Даши.

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Читайте все новости по теме "Убийство Захара Черевко в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Захара Черевко в Киеве
Место
Украина
Теги
пропал человекребенокубили ребенкаозеро ВырлицаЗахар Черевко
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Комментарии на сайте не модерированы
Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Родители! Ну кто выпускает одного ребенка вечером на улицу брать интервью? Вы в своем уме?
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