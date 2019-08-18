На днях популярный в русском рейхе писатель с псевдонимом Захар Прилепин (кстати, постоянный гость "Дождя" и "Эха Москвы") рассказал в интервью одному "либеральному" журналисту, как много он убил украинцев на Донбассе. Как он и его подельники из какого-то дыныыровского батальона творили "абсолютный беспредел", убивая, убивая, убивая граждан другой страны.

Действительно ли "литературный политрук Прилепин" такой "бравый герой русского мира" или всё это людоедский пиар-свистёж — неизвестно. Но интервью хорошее. В том плане, что втянет на уголовное дело в Украине и на объявление его в международный розыск по обвинению в наёмничестве и терроризме. Надеюсь, что украинские власти сделают свою часть работы, и "чистосердечное признание" писателя-террориста не останется без внимания не только у нас, но и на Западе, куда он так любит ездить. А его уверенность в полной безнаказанности слегка померкнет.

На самом же деле мне кажется, что товарищ банально набивает цену себе и своим свежим ублюдочным лит. творениям в глазах у фашизированной рейхс-публики. Но это всего лишь предположение — правду когда-нибудь выяснят следствие и суд, на котором Прилепин вряд ли будет выглядеть столь же браво. А подробнее о том, кто такой Прилепин, которого я до войны немного знал лично, — в свежем ролике на моем канале в YouTube.

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