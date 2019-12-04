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4 декабря • обновлено в 12:54
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"Наша главная ценность": в Минобороны отреагировали на скандал со "сливом" Героя Украины

2.8т
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк пообещал разобраться со скандальной ситуацией, которая сложилась вокруг Героя Украины Евгения Межевикина (Адама). Его по надуманной причине пытаются уволить из ВСУ.

На своей странице в Facebook Загороднюк написал, что ознакомлен с деталями скандала, поскольку лично разговаривал по телефону с Межевикиным.

Евгений Межевикин

Евгений Межевикин

"Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Этот вопрос беру под личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом – это наша самая большая ценность", – подчеркнул министр.

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Загороднюк добавил, что государство должно поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вооруженных силах Украины вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях, которые объясняют реформами по стандартам НАТО.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
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