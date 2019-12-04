"Наша главная ценность": в Минобороны отреагировали на скандал со "сливом" Героя Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк пообещал разобраться со скандальной ситуацией, которая сложилась вокруг Героя Украины Евгения Межевикина (Адама). Его по надуманной причине пытаются уволить из ВСУ.

На своей странице в Facebook Загороднюк написал, что ознакомлен с деталями скандала, поскольку лично разговаривал по телефону с Межевикиным.

Евгений Межевикин

"Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Этот вопрос беру под личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом – это наша самая большая ценность", – подчеркнул министр.

Загороднюк добавил, что государство должно поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вооруженных силах Украины вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях, которые объясняют реформами по стандартам НАТО.

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