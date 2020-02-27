Загороднюк объяснил, зачем Путину понадобилась бойня под Золотым

Резкое обострение на Донбассе и в частности бой под Золотым можно считать спланированной операцией российских оккупантов, которая, впрочем, не удалась.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он подчеркнул, что целей этой эскалации у россиян могло быть несколько.

"Вариантов может быть несколько: попытка сорвать какие-то переговоры или расшатать общественную ситуацию. Может, занять какие-то позиции, что сделать им не удалось. Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", – отметил Загороднюк.

Бой под Золотым "24 канал"

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