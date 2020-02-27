Загороднюк объяснил, зачем Путину понадобилась бойня под Золотым

Резкое обострение на Донбассе и в частности бой под Золотым можно считать спланированной операцией российских оккупантов, которая, впрочем, не удалась.
Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он подчеркнул, что целей этой эскалации у россиян могло быть несколько.
"Вариантов может быть несколько: попытка сорвать какие-то переговоры или расшатать общественную ситуацию. Может, занять какие-то позиции, что сделать им не удалось. Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", – отметил Загороднюк.
Бой под Золотым
"24 канал"
Как сообщал OBOZREVATEL:
секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что резкое обострение на Донбассе и бой под Золотым стали местью экс-помощника Путина Владислава Суркова за увольнение.
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку под Золотым на Донбассе.
Кровавые бои начались сразу на нескольких участках: Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
В ВСУ сообщили об одном погибшем и четырех раненых бойцах. Потери террористов по итогам боя составили четыре человека убитыми и шесть ранеными.
В тот же день президент РФ подписал указ об увольнении Суркова с должности своего помощника, которую тот занимал с 20 сентября 2013 года.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.