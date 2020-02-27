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27 февраля • обновлено в 11:06
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Загороднюк объяснил, зачем Путину понадобилась бойня под Золотым

2.9т
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Резкое обострение на Донбассе и в частности бой под Золотым можно считать спланированной операцией российских оккупантов, которая, впрочем, не удалась.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он подчеркнул, что целей этой эскалации у россиян могло быть несколько.

"Вариантов может быть несколько: попытка сорвать какие-то переговоры или расшатать общественную ситуацию. Может, занять какие-то позиции, что сделать им не удалось. Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", – отметил Загороднюк.

Бой под Золотым

Бой под Золотым

"24 канал"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бой под Золотым
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Булгаковский профессор Преображенский создал одного Шарикова. Майдан и его Швондеры создали целую армию Шариковых.
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Roma Roma
Roma Roma
Раша это ложь подлость и предательство! Это скрепы раши! Каждое существо любящее и боготворяшее высеры старика, это просто биомусор! Из за этого мусора у Украинцев складывается мнение, что все русские такие! Жаль! Ведь и на раше есть нормальные люди, просто их мало
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Roma Roma, тебе сколько лет, дурачок? Прыщи уже прошли?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так вы в конце то концов поясните как ваш двухсотый оказался у ополченцев если в атаку пошли именно они?
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Громозека Иван
Громозека Иван
И снова проходил мимо, да просто повстанцы захватили позиции ВСУ, там жмур и остался
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0
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