Загадочная смерть украинского воина в АТО: выяснились подробности

Гибель украинского бойца Василия Гриня в зоне проведения АТО - это небоевая потеря.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Василий Лабай, передает Громадське радіо.

"Это небоевая потеря. Этим делом занимаются соответствующие правоохранительные органы. Ведется расследование. Больше ничего сказать не могу", - сказал Лабай.

Ранее лидер националистического движения "Карпатська Січ" Тарас Деяк сообщил, что боец погиб от пулевого ранения. В комментариях к сообщению Деяка, офицер ВСУ Наталия Мещерякова написала, что Гринь совершил самоубийство.

Как сообщал "Обозреватель", ВСУ на Донбассе понесли потери.